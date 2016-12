Caltanissetta, treno investe e uccide 3 operai: stavano lavorando a binario

23:11 - Tragedia nel Nisseno dove tre operai sono stati travolti e uccisi da un treno regionale mentre lavoravano ai binari della ferrovia Gela-Licata, vicino a Butera. In una nota Rfi ha riferito che il "treno regionale 12852 Gela - Caltanissetta ha investito mortalmente tre lavoratori". La società del Gruppo Fs ha avviato un'inchiesta per verificare cause e dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gela.

Le vittime sono Vincenzo Riccobono, 54 anni, di Agrigento, Antonio La Porta, 55 anni, di Porto Empedocle (Ag), Luigi Gazziano, 57 anni, di Aragona (Ag). La procura di Gela ha aperto un fascicolo d'inchiesta che ipotizza l'omicidio colposo plurimo. Indagato sarebbe il macchinista della carrozza automotrice - un unico vagone - che dopo una curva sulla linea ferrata Caltanissetta-Gela, tra Gela e Licata a poche centinaia di metri dalla zona industriale di Butera, ha investito i tre operai.



La procura ha fatto sequestrare la scatola nera del treno che sarà portato a Caltanissetta. La polizia ferroviaria di Caltagirone ha effettuato i rilievi tecnici. Sembra che non vi fossero segnali per indicare la presenza degli operai di Rfi. Le Ferrovie dello Stato hanno espresso ai familiari dei colleghi deceduti il più sentito cordoglio per il grave lutto.



Il cordoglio del ministro dei Trasporti - "Ricevo in questo istante la notizia di un incidente sulla linea ferroviaria nei pressi di Gela. Alle famiglie dei tre operai voglio far arrivare le mie condoglianze e la mia partecipazione al loro indicibile dolore". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi, esprimendo il suo cordoglio per la morte dei tre operai dipendenti di Rfi.



"Piangiamo ancora una volta per delle morti assurde. Non si può perdere la vita così mentre si sta compiendo il proprio lavoro. Il senso di pietà - continua il ministro - non può fare a meno che ci si chieda e si chiarisca nel più breve tempo possibile che cosa è successo, e quali siano le responsabilità di questo ennesimo incidente mortale sul lavoro. Ho chiesto alla dirigenza di Ferrovie dello Stato di farmi immediatamente una relazione sull'accaduto", ha concluso Lupi.