Caltanissetta, sdoppiata la classe-pollaio di un liceo dopo le polemiche

11:46 - Archiviate le polemiche, trovata la soluzione. E' stata sdoppiata la classe-pollaio (formata da 42 studenti) del liceo delle scienze umane Manzoni-Juvara di Caltanissetta. La dirigente scolastica Giuseppina Mannino ha dato l'annuncio ai ragazzi riuniti in aula magna, che hanno applaudito nell'apprendere la notizia. Visi più distesi tra gli studenti, che hanno espresso la loro soddisfazione per la possibilità di svolgere le lezioni in maniera più serena.

La formazione di una classe con 42 studenti era nata dopo che l'ufficio scolastico provinciale non aveva autorizzato la possibilità di creare due terze classi per via dei tagli e della riduzione decisi dal governo nazionale. Problema che è stato risolto dopo l'intervento del ministero dell'istruzione e dall'ufficio scolastico regionale. "Ringrazio le istituzioni - afferma Mannino - per avere affrontato e risolto rapidamente il problema. I ragazzi hanno fatto una scelta ed è giusto garantire loro il diritto allo studio".



"Adesso potremo fare le lezioni - dice la docente Rossella Trupia - in maniera più efficace, anche perché avremo la possibilità di seguire ogni alunno in maniera più attenta e puntuale sia nel percorso didattico che per quanto riguarda le verifiche sull'apprendimento". Per Antonino Paolillo, docente di sostegno: "ora sarà più agevole fare lezioni ai ragazzi diversamente abili". "Sono molto soddisfatta per questa soluzione - dice una studentessa - potremo finalmente andare a scuola senza paura di non potere apprendere".