Caltanissetta, rissa di famiglia in oratorio: arrivano le forze dell'ordine

10:49 - Sono dovuti intervenire poliziotti e carabinieri per sedare la rissa in famiglia scoppiata all'Oratorio salesiano di Caltanissetta durante i festeggiamenti organizzati per un battesimo. La lite è ripresa poi al pronto soccorso cittadino, dove alcuni dei coinvolti si erano recati per le cure del caso. Le forze dell'ordine sono così state costrette a uscire nuovamente. In corso le indagini per accertare le rispettive responsabilità.

Il primo intervento di polizia e carabinieri è avvenuto intorno alla mezzanotte di sabato. Il secondo qualche ora dopo presso l'ospedale Sant'Elia.