17 marzo 2014 Agrigento, taglia l'erba della villa comunale e viene diffidato: "Non ha l'autorizzazione" Un cittadino stanco dell'incuria dell'amministrazione locale ha subito il provvedimento per aver pulito privatamente gli spazi del Comune senza però esserne autorizzato. Lui non ci sta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:04 - Quando il Comune non c'è, i cittadini puliscono. E' quello che ha pensato Marcello La Scala, cittadino di Agrigento, che, stufo delle continue mancanze dell'amministrazione locale, ha deciso di procedere privatamente alla pulizia e alla bonifica di una villa "dimenticata" nel degrado delle sterpaglie e della sporcizia.



Sembra proprio però che la buona volontà dell'uomo non sia stata minimamente apprezzata dallo stesso Comune che ha "prontamente" ricambiato il buon gesto con una diffida a non intervenire più negli spazi comunali senza autorizzazione. Nonostante il provvedimento, il premuroso cittadino ha fatto sapere che continuerà a effettuare lavori di pulizia nel territorio per restituire dignità alla sua città.

"E' bene denunciare queste situazioni -dice La Scala a Tgcom24- così riusciamo a smuovere le amministrazioni che così fanno qualcosa grazie a queste provocazioni. Questo per me è solo l'inizio".

(Foto di Marcello La Scala)