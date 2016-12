Agrigento, esercito spara in mare: test militari nella futura riserva naturale

23:35 - Carri armati che sparano nel mare di Agrigento, nella zona di Punta Bianca a pochi chilometri dalla Valle dei Templi e dalle spiagge della Scala dei Turchi. E' quanto si vede in un video diffuso dall'associazione ambientalista MareAmico, che denuncia come le esercitazioni militari continuino all'interno del poligono di tiro di Drasy, in una zona che la Regione Siciliana vuole mettere sotto vincolo naturalistico.