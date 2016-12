A Roma festa con i carabinieri che catturarono Riina

12:53 - Una festa per celebrare i 21 anni dall’arresto di Totò Riina. Capitano Ultimo e i suoi uomini hanno deciso di ricordare così il 13 gennaio del 1993, quando bloccarono in mezzo alla strada il boss dei boss, il corleonese Totò u’ curto e Salvatore Biondino, capo del mandamento di San Lorenzo di Palermo.

E così, nella Casa Famiglia “Capitano Ultimo” questi eroi antimafia si troveranno assieme agli ospiti del centro che ospita ragazzi disagiati che vengono rieducati alla legalità. “E’ una festa aperta alla gente perbene, agli umili, agli oppressi, a chi crede che con il proprio contributo si possa migliorare la convivenza civile. E’ la festa dell’Italia Comunità, dell’Italia Nazione, dell’Italia Patria Nostra - spiega il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, alias capitano Ultimo - ma l’ingresso è vietato all’Italia Sovrastruttura, all’Italia di Potere”.

L’ufficiale, noto - oltre che per i tanti arresti di grandi latitanti mafiosi e per la sua battaglia antimafia - ha precisato anche che tra gli ospiti ci saranno anche tanti esponenti delle forze di polizia che continuano questa battaglia di legalità nell’ombra e per un pezzo di pane.

Ad allietare gli ospiti ci saranno “i paracadutisti, poeti di strada, stornellatori romaneschi, volontari diversamente abili e mendicanti, fieri nemici di Riina e dei suoi complici”

Per chi volesse partecipare, l’appuntamento è per il 12 gennaio, a Roma, in via Tenuta della Mistica (zono Prenestina) dalle 11 alle 15. Chi volesse saperne di più può informarsi su volontaricapitanoultimo.it