"Genny 'a carogna", nuovi guai: ritirata la patente a Catania

13:08 - Ancora protagonista in negativo Gennaro De Tommaso, l'ultrà del Napoli noto come "Genny 'a carogna". La polizia stradale di Catania gli ha ritirato la patente mentre "guidava nella corsia d'emergenza della tangenziale del capoluogo etneo". Secondo quanto si è appreso, l'uomo, in Sicilia in vacanza con la famiglia, si sarebbe giustificato spiegando agli agenti che stava accompagnando la figlia al pronto soccorso perché colta da malore.