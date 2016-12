Video Lampedusa,Colle:inammissibile

18:45 - Giorgio Napolitano definisce "inammissibile" quanto accaduto al centro di accoglienza di Lampedusa e documentato da un video shock trasmesso dal Tg2: "Episodi simili non devono mettere in ombra e screditare l'impegno umanitario e solidale del nostro Paese". Intervenendo alla conferenza degli ambasciatori in corso a Roma, il Capo dello Stato ha anche parlato di conti pubblici: "La riduzione della spesa non è oggi contestabile né differibile".