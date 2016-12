Suora contromano sull'A19provoca un frontale: 5 feriti

11:52 - Una suora di 64 anni, C.C., ha imboccato contromano l'autostrada Palermo-Catania percorrendo controsenso, sulla corsia di sorpasso, un tratto dell'A19. La religiosa si è poi scontrata frontalmente, all'altezza di Enna, con una Renault Scenic con a bordo una famiglia di quattro persone. Tutti e cinque, rimasti feriti nello scontro, sono stati portati in ospedale.

La religiosa è stata condotta con l'elisoccorso all'ospedale S. Elia di Caltanissetta; i quattro congiunti, marito e moglie, P.M. e A.P., entrambi di 43 anni, il figlio di 14 anni, M.M., e una parente di 48, A.A., sono stati invece trasportati all'ospedale di Enna.



L'autostrada è rimasta chiusa per diverso tempo in direzione Palermo-Catania per consentire gli interventi di soccorso.