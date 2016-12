Stragi 1993, Brusca:la sinistra sapeva

12:15 - "La sinistra, a cominciare dall'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino, ma tutto il governo, in quel momento storico, sapeva quello che era avvenuto in Sicilia: gli attentati del '93, il contatto con Riina. Sapevano tutto". E' la clamorosa rivelazione fatta dal pentito Giovanni Brusca al processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Brusca ricorda poi che anche i servizi segreti, pur sapendo, con le stragi "non c'entravano niente".

"Che la sinistra sapeva lo dissi a Vittorio Mangano - ricorda ancora Brusca - quando lo incontrai. Mangano comprese e con questo bagaglio di conoscenze andò da Dell'Utri". "Il nostro messaggio era diretto a Berlusconi ma Mangano incontrò solo Dell'Utri", aggiunge Brusca spiegando che, all'epoca, Cosa nostra cercava di agganciare un nuovo soggetto politico.



"Dopo avere ripreso i rapporti con Dell'Utri - continua - Mangano mi disse che avrebbe dovuto incontrare direttamente Berlusconi che doveva venire a Palermo per un comizio. Si sarebbero dovuti vedere nello scantinato di un ristorante sulla circonvallazione, ma non so se l'incontro ci fu".