Stato-mafia, Colle: "Nulla da dire"

10:41 - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato una lettera alla Corte di Assise di Palermo, che sta celebrando il processo sulla trattativa Stato-mafia. "Non ho da riferire alcuna conoscenza utile al processo - vi si legge -, come sarei ben lieto di potere fare se davvero ne avessi da riferire". Napolitano era stato citato come teste per riferire di una lettera ricevuta dal suo consigliere giuridico Loris D'Ambrosio.