Siracusa, uccisa per errore dal fratello

11:02 - Una tragica fatalità che ha rovinato, per sempre, una famiglia. Era un sabato sera come tanti altri in una città in provincia di Siracusa quando Aldo, un ragazzo di 24 anni, stava pulendo il suo fucile per poi recarsi a caccia. La sorella, Maria Celeste Patanè, di un anno più piccola era impegnata a chattare con il fidanzato. Basta un attimo, il rumore di uno sparo ed ecco la tragedia. Secondo la ricostruzione Aldo non si era accorto che l'arma era carica così, nelle manovre di pulizia, ha involontariamente schiacciato il grilletto. Un colpo diritto al volto della sorella che, purtroppo, è deceduta durante il trasferimento all'ospedale. Messaggi di solidarietà da amici e parenti per tutta la famiglia. Ora Aldo dovrà rispondere di omicidio colposo anche se non ci sono dubbi sulla dinamica.