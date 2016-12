20 dicembre 2013 Siracusa,20enne ucciso a coltellate: preso il killer La vittima è Salvatore Miconi, aggredito durante la festa per Santa Lucia ad Ortigia. La polizia ha arrestato l'assassino che poi ha confessato tutto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:08 - Un 20enne, Salvatore Miconi, è morto all'ospedale Umberto I di Siracusa dopo essere stato accoltellato al culmine di un litigio. La polizia ha arrestato l'assassino: Niky Nonnari, incensurato, di 20 anni. Il delitto e' avvenuto nel corso della processione di Santa Lucia, patrona di Siracusa. Il giovane, che ha confessato, è stato rintracciato nella tarda serata di ieri nell'abitazione di un amico, sempre ad Ortigia, dove aveva trovato rifugio. Recuperata anca l'arma del delitto: il coltello.

La zona in cui in tarda serata avrebbe dovuto passare la processione, nell'area in cui si è verificato l'accoltellamento, è transennata. Appena si è sparsa la notizia, la banda della processione ha smesso di suonare. Lo spettacolo pirotecnico è stato sospeso.

La ricostruzione - Secondo quanto hanno riferito gli investigatori della squadra mobile, che hanno condotto le indagini, Nonnari avrebbe raccontato tutta la dinamica e il movente del delitto. Dietro il litigio sfociato nel sangue ci sarebbero antiche ruggini. Infatti i due, sino a qualche mese fa erano legati da una profonda amicizia ma, per motivi che non sono stati specificati, questo legame si sarebbe deteriorato. Il contrasto avrebbe coinvolto anche alcuni familiari dei giovani, tanto che negli ultimi tempi ogni qual volta i due ragazzi si incrociavano per strada ne scaturiva un litigio. Proprio come la sera in questione: i due si sono incontrati una prima volta spintonandosi. Poi Nonnari sarebbe rientrato a casa, raccontando ai suoi quanto era avvenuto. Ai familiari avrebbe detto di voler uscire per andare ad acquistare le sigarette ma si è armato di un coltellaccio da cucina prima di ritornare, assieme ad altre persone la cui posizione è ancora al vaglio degli investigatori, nella zona dove si era verificato il primo alterco. Qui ha incontrato nuovamente Salvatore Miconi ed in breve la discussione è ripresa con toni sempre più accesi. Dopo qualche ennesimo spintone Niky Nonnari ha sferrato una coltellata al torace del rivale.