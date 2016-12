Sigonella, in arrivo 200 marines

01:26 - Duecento Marines sono stati spostati da una base militare Usa in Spagna a quella di Sigonella dopo le tensioni tra Washington e Libia per il blitz che ha portato alla cattura di uno dei leader di Al Qaeda, Abu Anas al Libi. Lo riferisce la Cnn citando fonti militari Usa. La mossa sarebbe collegata a "potenziali minacce" alla sicurezza della missione diplomatica americana in Libia.

La decisione, presa in accordo con il dipartimento di Stato, è una "misura cautelativa" dopo il blitz che ha portato alla cattura di al Libi. Nel 2012 a Bengasi l'attacco all'ambasciata statunitense da parte di milizie integraliste costò la vita all'ambasciatore Chris Stevens.



Ok dal ministero della Difesa - La Difesa, nell'ambito degli accordi esistenti tra Italia e Usa, ha approvato lo schieramento a Sigonella dei 200 militari americani ed alcuni velivoli in seguito all'innalzamento del livello di allerta dopo la cattura del leader di Al Qaeda. Lo precisa lo stesso ministero della Difesa, sottolineando che si tratta di un "rischieramento temporaneo".