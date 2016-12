06:19 - Non si fermano gli arrivi di immigrati nel canale di Sicilia. Nella notte tra giovedì e venerdì sono state soccorse più di 800 persone, in almeno quattro distinti interventi. In tutti i casi i barconi in arrivo si trovavano in difficoltà. Alcuni degli immigrati saranno trasferiti a Lampedusa mentre per altri si stanno valutando altre destinazioni.