08:27 - Nuovi sbarchi in Sicilia. Nella notte sono stati tratti in salvo, in due diversi interventi della guardia costiera, 225 immigrati. Il primo sos è arrivato per un'imbarcazione, a 84 miglia dalla costa di Lampedusa, con a bordo 124 persone: soccorse, sono state portate a Porto Empedocle. Altri 101 immigrati, sempre al largo di Lampedusa, sono invece stati tratti in salvo e portati al porto di Trapani.