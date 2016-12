Dopo il naufragio di Lampedusa, la Commissione Ue "lavora ad altre misure concrete a livello nazionale ed europeo per affrontare il problema dei rifugiati". Si sta studiando come ridurre "le difficoltà degli Stati membri coinvolti". Mercoledì Barroso sarà sull'isola per "rendere omaggio alle vittime". Schulz: "Una vergogna lasciare da sola l'Italia". Napolitano lancia l'allarme profughi. Ecco la cronaca della giornata in tempo reale.

10:16 Scafista indagato per naufragio e omicidio volontario plurimo

Lo scafista fermato è indagato per naufragio e omicidio volontario plurimo, ma anche per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il fermo è stato eseguito dalla squadra mobile della questura di Agrigento su disposizione della Procura. Sono sei i testimoni, tutti eritrei, che identificano l'uomo come uno 'scafista' e la maggior parte di loro lo indicano anche come il 'capitano' dell'equipaggio che era composto da due persone, compreso un giovane che potrebbe essere un minorenne suo connazionale, che non è tra i superstiti.

01:07 Schulz: "Disastro per tutta l'Ue"

Il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha partecipato alla fiaccolata in memoria delle vittime del naufragio di Lampedusa. "Rendiamo omaggio alle vittime perché il disastro davanti alle coste dell'Italia è un disastro per tutti noi - ha detto Schulz - Il Parlamento rappresenta il popolo europeo nella sua interezza. E' logico che gli eurodeputati pensino a due cose: come ridurre la sofferenza dei sopravvissuti e come evitare che una tragedia del genere si ripeta".

00:00 Scafista fermato coinvolto nell'incendio della nave

Il presunto comandante fermato avrebbe avuto un ruolo nell'incendio del peschereccio. Lo affermano alcuni superstiti. Elementi non certi, tanto che la magistratura non gli contesta il reato di incendio.

22:27 Pd: "Legge Bossi-Fini è insensata"

La "insensata" legge Bossi-Fini va cambiata e deve essere "abolito il reato di immigrazione clandestina". Lo chiede il Pd con una nota pubblicata in occasione della partecipazione dei suoi eurodeputati alla fiaccolata in memoria delle vittime del naufragio di Lampedusa al Parlamento europeo a Strasburgo.

19:42 Recuperati altri 20 corpi: 231 le vittime

Altri 20 corpi sono stati recuperati dai sommozzatori. Complessivamente nella giornata di lunedì salgono a 37 i cadaveri ripescati dalle acque, cinque dei quali di donne. Il bilancio ufficiale, e ancora provvisorio, al momento arriva dunque a 231 vittime. Le ricerche sono state sospese e riprenderanno martedì mattina.

19:38 Diritto d'asilo, il governo studia una modifica

Il governo sta lavorando su un testo di modifica del diritto d'asilo con un intervento normativo che si baserà su tre direttive europee. E' quanto emerso da un tavolo tecnico presieduto a Palazzo Chigi dal sottosegretario Filippo Patroni Griffi. Per raggiungere lo scopo si potrebbe utilizzare lo strumento normativo della delega.

18:17 Napolitano: "Risolvere nodo asilo politico"

L'Italia è in questi giorni al centro "di una vera e propria ondata di profughi che non sono migranti, legali o illegali"; per cui oggi il problema è quello di risolvere "il nodo dell'asilo politico". Lo ha detto il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, parlando a Cracovia con i giornalisti.

16:10 Barroso: "Domani parto per Lampedusa"

"Domani partirò per Lampedusa per vedere con i miei occhi" che cosa è successo e che cosa "possiamo fare assieme" per risolvere questa situazione. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Josè Manuel Barroso, in apertura della sessione degli Open Days delle Regioni e dei territori europei.

13:31 Recuperati 15 corpi: le vittime sono 211

Altri 15 corpi sono stati recuperati dai sommozzatori che stanno lavorando interno al relitto del peschereccio affondato. Tra i cadaveri rinvenuti tra le acque, anche quelli di due donne. Il bilancio ufficiale, e ancora provvisorio, del naufragio, sale così a 211 vittime.

13:27 Kyenge: "Ogni morto è una sconfitta"

"Quando ero lì a Lampedusa, ogni corpo che veniva recuperato era una sconfitta". Così il ministro per l'Integrazione Cécile Kyenge ha descritto le sue emozioni dopo la sua visita a Lampedusa. "Sull'isola, davanti al molo - ha detto il ministro - per ogni corpo che veniva ripescato pensavo dentro di me, con grande dolore: è una sconfitta. Non solo mia ma di tutti. Metto tutti di fronte alle nostre responsabilità. Ogni vita è una risorsa che perdiamo".

13:25 Rodotà: Bossi-Fini inaccettabile. Alfano la votò

"La Costituzione è quella che consente di dire che la Bossi-Fini è inaccettabile. L'attuale vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno, che è andato a Lampedusa, quella legge l'ha votata. Un po' di onestà intellettuale in questa materia, oltre che di sincerità verso i cittadini, dovrebbe esserci". Con queste parole Stefano Rodotà ha commentato la tragedia di Lampedusa.

12:51 Schulz: "Vergogna lasciare l'Italia sola"

"E' una vergogna che l'Ue abbia lasciato così a lungo sola l'Italia con i flussi di profughi dall'Africa". Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. Secondo Schulz i profughi devono essere distribuiti più equamente fra gli Stati dell'Unione: e "ciò vuol dire che anche la Germania deve accogliere più persone", ha detto, aggiungendo che il vertice Ue di ottobre a Bruxelles affronterà il problema.

11:30 Maroni: "Accusare la Bossi-Fini è sciocchezza"

"Accusare la legge Bossi-Fini è una colossale sciocchezza. Bisognerebbe invece chiedersi come ha fatto il barcone ad arrivare a pochi metri dalla riva. Quando ero ministro io mandavo le navi a pattugliare". Lo ha detto il segretario della Lega Nord, Roberto Maroni, intervistato da Maurizio Belpietro nella trasmissione La telefonata.

11:07 Recuperati altri due cadaveri

Continuano nelle acque davanti a Cala Croce le ricerche dei dispersi del naufragio. I sommozzatori, che nella giornata di domenica hanno recuperato dal relitto e dalle acque circostanti 84 cadaveri, hanno già riportato a terra i corpi di due donne. Il bilancio ufficiale della strage, ancora provvisorio, sale dunque a 196 vittime. Secondo alcuni dei 155 sopravvissuti, sull'imbarcazione affondata a mezzo miglio dall'isola dei Conigli viaggiavano complessivamente in 518. Dunque, i corpi da recuperare sarebbero ancora quasi 170.

09:56 Altre 150 bare arrivate a Lampedusa

Oltre 150 bare sono sbarcate a Lampedusa dal traghetto proveniente a Porto Empedocle. I feretri, caricati su alcuni camion frigo, sono stati trasportati nell'hangar dove già si trovano le bare di 111 vittime del naufragio e di 83 corpi recuperati ieri dai sommozzatori.

Ultimo aggiornamento: ore 10:16