Ribera, coppia trovata morta in casa

21:14 - Due cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati in un appartamento, nel centro storico di Ribera (Ag), in via Gullo. I carabinieri hanno rinvenuto nell'abitazione cumuli di rifiuti. Le vittime sono Vincenzo Maniscalco, pensionato di 66 anni di Ribera, ed Enza Catanzaro, 55 anni di Sciacca (Ag). Ancora non chiarita la dinamica della loro morte.

I due pare che convivessero. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato sul letto, al primo piano dell'abitazione, mentre quello della donna era riverso sul pavimento, all'ingresso al pianterreno. Non ci sono segni di morte violenta, porta e finestre erano perfettamente chiuse e ciò farebbe escludere un tentativo di rapina.