07:29 - Dal Nuovo cratere di sudest dell'Etna è in corso una nuova attività stromboliana, iniziata ieri alle 17. La nuova fase, registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, non è però stata finora visibile dalle telecamere a causa delle nubi che avvolgevano il vulcano. Dal cratere non emergono colate laviche e non c'è, finora, emissione di cenere.