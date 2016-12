Raptus di gelosia, sequestra la ex per farsi dare la password di Facebook

12:47 - Accecato dalla gelosia, ha sequestrato per alcune ore la ex convivente, minacciandola con un coltello per farsi consegnare il cellulare e la password del suo profilo Facebook. E' successo a Catania. L'uomo, Marco Orto Ricciari, di 50 anni, è stato arrestato e dovrà rispondere di lesioni, sequestro di persona, minaccia a mano armata e tentata violenza sessuale. Nei suoi confronti la vittima aveva già presentato alla polizia una richiesta di ammonimento.

Una notte sotto la minaccia di un coltello - Le indagini che hanno portato all'arresto sono cominciate dopo la denuncia per lesioni presentata dalla donna, che mentre era in un locale in compagnia di amici, sarebbe stata costretta a seguire l'uomo in un locale da ballo. Successivamente Ricciari l'avrebbe obbligata ad andare a casa sua dove, l'avrebbe minacciata con un coltello per farsi consegnare il telefonino e la password di Facebook. Avrebbe infine tentato la riappacificazione.



Già in passato la donna aveva denunciato l'ex - Soltanto la mattina dopo la vittima è riuscita a tornare a casa per ricorrere poi alle cure del pronto soccorso, dove era stata dichiarata guaribile in 15 giorni. Qualche giorno prima, il 26 settembre, la donna aveva presentato alla polizia una richiesta di ammonimento nei confronti dell' ex compagno per ripetute violenze psicologiche e fisiche che l'avrebbero costretta a far già ricorso alle cure ospedaliere.