Ragusa, uomo ucciso mentre guida Forse una vendetta dopo un litigio

11:20 - Omicidio nella notte a Ragusa: un 66enne, Salvatore Di Grandi, è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca mentre era alla guida di un'auto. A sparare sarebbe stato un amico della vittima che si sarebbe vendicato per una lite scoppiata in passato per futili motivi. Il presunto assassino è stato fermato assieme all'uomo che era con lui in macchina al momento dell'omicidio.