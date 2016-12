09:44 - Non si fermano gli sbarchi in Sicilia. All'alba di lunedì hanno attraccato al porto di Pozzallo di Ragusa una nave francese con a bordo 29 siriani, e un mercantile africano con 171 migranti che avevano soccorso in mare due barconi in difficoltà. Sul mercantile c'erano anche 45 minorenni e 28 donne. Gli immigrati sono stati condotti nel centro di accoglienza di Pozzallo, che ospita 380 persone.