Palermo, l'anziana farmacista sgozzata per soli 3.700 euro

10:12 - La farmacista uccisa a Blufi, nel Palermitano, è stata sgozzata per soli 3.700. E' quanto ammonta il bottino della rapina finita in tragedia. Giuseppina Iacona, 80 anni, titolare dell'esercizio di corso Italia, ha tentato di reagire ed è stata sgozzata. I carabinieri hanno arrestato i due malviventi, un 18enne e un 50enne. Il più grande è un pregiudicato che si trovava agli arresti domiciliari.

Un intero paese sconvolto è Blufi, mille anime, nell'entroterra Palermitano. L'efferato omicidio compiuto da due balordi ha terrorizzato tutti gli abitanti. Tutti conoscevano la dottoressa Giuseppina Iacona, tutti le volevano bene. Per il paese era "la farmacista", la persona a cui chiedere un consiglio.



La dottoressa Iacona l'hanno sgozzata due balordi mentre tentavano di rapinare la farmacia di corso Italia. I presunti assassini sono Angelo Porcello, e Gandolfo Giampapa, 18 anni. La donna, nonostante i suoi anni, ha tentato di reagire. Non poteva immaginare che facessero sul serio, e invece l'hanno colpita a morta tagliandole la gola.



Erano le 18.30 quando i due sono entrati nella farmacia, a volto scoperto, armati di coltello. Una circostanza che inquieta: difficile non pensare di non essere riconosciuti dalla stessa vittima, e proprio per questa ragione, probabilmente avevano già deciso di uccidere la donna e dileguarsi col bottino.



Il più giovane dei due rapinatori è stato subito agguantato dai carabinieri, il suo complice è riuscito a dileguarsi. Ma alcuni testimoni l'hanno notato: non poteva certo passare inosservato uno che si aggira per strada nonostante fosse ai domiciliari, come tutti sapevano. E così gli uomini dell'Arma hanno impiegato pochi minuti per arrestarlo, giusto il tempo di raggiungere la casa di Porcello, dove era già rientrato.



Il 18enne era fidanzato con la nipote della vittima - A sgozzare con una coltellata la vittima, l'arma è stata trovata in un cestino nella farmacia, è stato Porcello, mentre Giampapa, fidanzato con la nipote della vittima, avrebbe fatto da palo. Porcello dopo il colpo è tornato a casa e si è cambiato gli abiti sporchi di sangue che sono stati trovati dai carabinieri.