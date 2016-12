Palermo: incidente in autostrada, muore bimbo. Gravi fratello e nonna

20:08 - Un bambino è morto e il fratellino è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cervello di Palermo dopo un incidente sulla A29, l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Secondo le prime ricostruzioni l'auto su cui viaggiavano i due bambini, guidata dalla nonna, si è schiantata contro il guard-rail all'altezza dell'uscita verso l'aeroporto Falcone-Borsellino, per cause ancora da chiarire. Anche la donna è rimasta ferita gravemente.

La piccola vittima aveva due anni e si chiamava Giovanni Cartaino. In gravissime condizioni il fratello di 5 anni. A guidare la fiat Panda era la nonna Francesca Pecoraro di 58 anni.