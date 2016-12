Palermo, crolla palazzina: muore operaio, gravissimo suo fratello

18:01 - Una palazzina è crollata a Piana degli Albanesi, nel Palermitano. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due operai che lavoravano alla ristrutturazione dell'immobile: Salvatore Parisi, 37 anni, è deceduto, mentre il fratello Rosario, 28 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Civico del capoluogo siciliano. Sul posto sono accorse le squadre del 118 e dei vigili del fuoco.

Stando alle prime informazioni, sembra che a cedere siano stati un muro perimetrale della casa e l'impalcatura montata per effettuare la ristrutturazione. I carabinieri sono al lavoro per i rilievi del caso e per stabilire le cause del crollo.