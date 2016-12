09:52 - Un bambino di 8 anni è precipitato da un'altezza di cinque metri sbattendo violentemente la testa e ora si trova in gravissime condizioni. Il fatto è avvenuto a Palermo, dove il bimbo si è arrampicato sul muro di cinta dello stadio comunale di Borgetto, per cercare di entrare e giocare a pallone con alcuni compagni. Attualmente è in prognosi riservata all'ospedale di Partinico.