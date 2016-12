23:13 - Un uomo dopo una lite ha tentato di uccidere un vicino di casa accoltellandolo e poi si è ferito con la stessa arma. E' accaduto a Palermo in via Cirrincione. Secondo i carabinieri la vittima e l'aggressore avrebbero avuto una lite per motivi condominiali. I militari dell'Arma hanno fermato l'aggressore. Gli inquirenti, però, sospettano che l'arrestato abbia simulato il tentato suicidio.