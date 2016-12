Omicidio 17enne,identificato killer

23:36 - La polizia avrebbe identificato l'omicida del ragazzo di 17 anni ucciso a Palma di Montechiaro (Agrigento). Si tratterebbe di un sessantenne, ora ricercato dagli inquirenti, che, innervosito dagli schiamazzi del giovane e degli amici, sarebbe uscito dal proprio villino per richiamarli. La comitiva lo avrebbe però deriso ed insultato. L'anziano, a questo punto, pare che sia rientrato in casa e ne sia uscito con una pistola, iniziando a far fuoco.