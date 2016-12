21:34 - Sull'Etna dalle 19.20 è in corso una nuova fase eruttiva nel nuovo cratere di Sud-Est, anche se le cattive condizioni meteo non permettono una visione diretta del fenomeno. Per precauzione l'aeroporto internazionale di Catania è stato chiuso per circa un'ora, prima che l'unità di crisi decidesse la riapertura di due dei quattro spazi aerei sopra la città, consentendo allo scalo di tornare operativo.