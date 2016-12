00:04 - Si fa di ora in ora più drammatico il bilancio del naufragio avvenuto venerdì sera tra Malta e Lampedusa. I sopravvissuti raccontano l'orrore del loro viaggio costato 3mila dollari a testa, cominciato in Libia, dove alcuni miliziani hanno anche aperto il fuoco contro di loro. E si teme che i morti in mare siano centinaia. Letta: "Più navi pattuglieranno il Mediterraneo".

I superstiti: "I libici ci hanno sparato addosso" - "Eravamo in 400-450 persone: appena partiti i libici ci hanno sparato addosso, uccidendo due di noi. E poi il naufragio: tanti che non sapevano nuotare, bambini dispersi in mare...un neonato morto con il faccino rivolto al cielo come un angelo". Sono i primi drammatici racconti di chi era a bordo di quel barcone naufragato nel Canale di Sicilia.



Un viaggio della morte costato 3mila dollari - E da Malta - dove sono stati trasferiti 146 dei sopravvissuti, la maggior parte siriani - ricostruisce quella terribile esperienza. Un altro viaggio di speranza, verso una nuova vita, finito ancora una volta in tragedia, costato 3 mila dollari a testa: tanto "abbiamo dovuto versare ai miliziani libici di Zuwara", la località libica da dove è salpata la carretta del mare, per quello che gli stessi sopravvissuti chiamano "il viaggio della morte".



I maltesi fermano lo scafista - E, intanto, a Malta sarebbe stato fermato il presunto scafista. Si tratterebbe di un tunisino, identificato da diversi dei superstiti portati nell'isola, secondo quanto hanno riferito fonti delle autorità militari maltesi le quali hanno anche deciso di aprire un'inchiesta su quanto raccontato dai testimoni che parlano di un 'attacco' dei libici.



Forse i morti sono centinaia - "Ci hanno sparato addosso, colpendo e uccidendo due di noi" appena lasciate le coste: hanno "sparato all'impazzata. Penso volessero colpire lo scafista ma hanno ucciso due di noi. A bordo c'era il panico e le persone cercavano di farsi scudo uno con l'altro", spiega uno dei superstiti. Che, confermando quanto già anticipato anche nei racconti ai rappresentati dell'Unhcr, ha parlato di cifre allarmanti a bordo: "eravamo 400-450 persone", ha detto aprendo uno scenario che potrebbe, se confermato, tradursi in un bilancio ancora più tragico del naufragio.



Letta: missione Mediterraneo sicuro - Intanto il premier Enrico Letta annuncia che l'Italia darà il via ad una missione "militare-umanitaria" per pattugliare il Mediterraneo dal mare e dal cielo, nella speranza di evitare il ripetersi di tragedie. La dichiarazione arriva durante un dibattito pubblico con il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz al 'Festival delle Idee'. Letta dice anche che c'è la necessità di superare la Bossi-Fini che lui, "da politico" e non solo "da cittadino", cambierebbe subito. Insieme al reato di immigrazione clandestina che non ha mai "condiviso", perché non più idonea ad affrontare la nuova immigrazione fatta per lo più di rifugiati e richiedenti asilo.



Napolitano: "Ora il governo deve intervenire" - "Non c'è dubbio che" a Lampedusa "occorra anche una presenza da parte di un nucleo di inviati del governo che fiancheggi le autorità locali". E' quando rende noto il Quirinale al termine di una telefonata tra il presidente Giorgio Napolitano e il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini. "Massima urgenza presenta il problema della destinazione delle bare" delle vittime dei naufragi e "del rapporto con le loro famiglie", ha aggiunto il presidente.



Nuovo salvataggio in mare: 14 migranti a Lampedusa - E nel frattempo un nuovo intervento di soccorso a migranti nel canale di Sicilia: la nave Espero della Marina militare ha preso a bordo 14 persone che si trovavano su un gommone. Una donna, al nono mese di gravidanza e con delle contrazioni all'addome, è stata trasferita d'urgenza a Lampedusa con l'elicottero imbarcato sulla nave.