12:58 - Due persone sono state fermate dai carabinieri dopo il naufragio del barcone carico di immigrati al largo delle coste di Scicli, nel Ragusano, costato la vita ad almeno 13 persone. I due, che sono stati trasferiti in una caserma dei carabinieri per essere interrogati, sarebbero gli scafisti che hanno organizzato il viaggio degli extracomunitari. In mare continuano, intanto, le ricerche dei dispersi: finora le perlustrazioni hanno dato esito negativo.