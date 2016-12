Naufragio di Lampedusa, la Lega si scaglia contro l'Ue e il governo

18:20 - "L'Europa esprime 'tristezza' per i morti in mare. Ipocriti schifosi": lo scrive su Facebook il vice-segretario della Lega, Matteo Salvini, sulla tragedia al largo di Lampedusa. Parlando dell'Ue, Salvini ha aggiunto: "Prima favoriscono l'immigrazione clandestina e attaccano la Lega, poi piangono. Assassini". Quanto al "Governo Letta-Boldrini-Kyenge, basta ipocrisie". Il segretario Maroni preferisce non commentare le uscite dei suoi colleghi.

Ad accendere la miccia era stato Gianluca Pini, vicepresidente della Lega Nord a Montecitorio: "La responsabilità morale della strage è tutta della coppia Boldrini-Kyenge . La loro scuola di pensiero ipocrita che preferisce politiche buoniste alle azioni di supporto nei paesi del terzo mondo porta a risultati drammatici come questi. Continuando a diffondere senza filtri messaggi di accoglienza si otterrà la sola conseguenza di mietere più vittime di una guerra. Tanto la Boldrini quanto la Kyenge hanno sulla coscienza tutti i clandestini morti in questi ultimi mesi".



Arriva immediata la replica del ministro dell'integrazione Cecile Kyenge: "Oggi è stato segnato un punto di non ritorno rispetto a questa forza politica. Se uno vuole prendere il palcoscenico, non è questo il momento per farlo".



All'uscita di Pini non aveva voluto esprimere commenti il segretario Roberto Maroni: "Qui parlo solo di Olimpiadi. Non ho commenti da fare", ha detto di fronte alle insistenze dei giornalisti che, al termine di un incontro sulle Olimpiadi 2024, gli chiedevano un commento sulle parole del vicepresidente della Camera.



Infine è arrivata l'uscita del senatur: "La Bossi-Fini non va cambiata è l'unica piccola difesa che è rimasta al Paese", ha detto Umberto Bossi, parlando con alcuni cronisti in Transatlantico.