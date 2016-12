21:30 - "Voglio esprimere qui tutto il mio cordoglio per le vittime, la mia solidarietà ai sopravvissuti e la mia vicinanza alla comunità di Lampedusa". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, in visita sull'isola dopo il drammatico naufragio. "Nulla dovrà essere più come prima - ha aggiunto - perché altrimenti tutta questa commozione e solidarietà non avranno senso".