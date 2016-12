Naufragio, bimbi tenuti a galla

13:27 - I quattro bimbi sopravvissuti al naufragio in acque Sar di Malta, giunti a Porto Empedocle, sono stati salvati dagli altri naufraghi. I siriani che erano in acqua e che sapevano nuotare sarebbero riusciti a tenerli a galla fino a quando non sono arrivati i soccorsi. Il comandante della nave militare Libra, Catia Pellegrini dice: "Dei loro genitori non sappiamo nulla, mentre la madre del quarto bimbo sembra fosse sulla zattera portata a Malta".