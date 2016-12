16:23 - "L'Italia è commossa. Siamo qui per ricordare le tante vittime che hanno sperato di trovare un futuro migliore e sono morte". Con queste parole il ministro della Difesa, Mario Mauro, si è rivolto ai cronisti prima della commemorazione delle vittime dei naufragi di Lampedusa. La cerimonia per ricordare le centinaia di disperati morti in mare è stata organizzata al molo di San Leone, ad Agrigento.