Mineo,eritreo in attesa di asilo politico trovato impiccato: aperta inchiesta

21:26 - Un ragazzo eritreo di 21 anni è stato trovato morto impiccato in uno degli alloggi del Cara (Centro accoglienza richiedenti asilo) di Mineo (Catania). Il giovane aveva legato al collo una tenda arrotolata, probabilmente tolta dagli infissi dell'appartamento. La Procura di Caltagirone ha aperto un fascicolo, anche se l'ipotesi piu' accreditata èquella del suicidio.

Nel Cara di Mineo al momento sono ospitati circa quattromila migranti, in attesa di asilo. "Speravamo di non dover mai assistere a un episodio del genere. Ora non è il momento delle polemiche - si legge in una nota di Sel, che ha reso nota la notizia della morte del giovane - ma è chiaro che non possiamo non dirci coinvolti nell'ennesimo dramma dovuto al colossale fallimento del nostro modello di accoglienza".



Sel esprime "profondo cordoglio per quanto avvenuto" e "pretendiamo adeguata inchiesta sui fatti ribadendo la nostra convinzione che il Cara di Mineo vada chiuso al più presto".