13:19 - Dall'isola di Lampedusa, dove si trova in visita, il presidente del Consiglio, Enrico Letta, non esclude l'eventualità che si possa depenalizzare il reato di clandestinità. "Sarà uno dei temi da discutere - ha detto il premier in conferenza stampa -. Ancora non c'è stata discussione". Letta ha poi annunciato la decisione di svolgere funerali di Stato per le vittime del naufragio.