08:37 - Un gommone con 170 immigrati a bordo è giunto nel porto commerciale di Lampedusa, riuscendo a eludere i controlli in mare. I carabinieri sono riusciti a bloccare subito 121 eritrei, compresi sei minorenni e 23 donne. Circa 50 extracomunitari si sono dileguati sull'isola delle Pelagie. Sono ancora in corso le ricerche per bloccarli.