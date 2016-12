Lampedusa, salvati 400 immigrati

08:40 - Non si ferma l'ondata migratoria sulle coste italiane: altri 400 immigrati stanno giungendo a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalle motovedette che operano incessantemente nel Canale di Sicilia e che sono intervenute in quattro distinti interventi..

Il primo barcone a essere soccorso è stato un gommone con 80 persone a bordo che si trovava in acque libiche: la centrale operativa delle Capitanerie di porto ha dirottato in zona un mercantile che ha preso a bordo i migranti e li ha trasferiti a Pozzallo.



Nella zona tra Malta e Lampedusa, dove venerdì si è verificato il naufragio in cui sono morte quasi 40 persone, un barcone con circa 250 eritrei a bordo è stato soccorso dalle navi della Marina militare e da quelle della Guardia costiera. Gli immigrati sono stati trasferiti sulle motovedette e sono arrivati a Lampedusa.



Sull'isola ha fatto rotta anche la nave Peluso della Guardia costiera che ha preso a bordo 80 persone che si trovavano su un terzo barcone. Infine, a 35 miglia a sud-ovest di Marsala, la guardia di finanza ha soccorso un barchino con a bordo sei tunisini.