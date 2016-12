Lampedusa, polemica sui soccorsi

10:27 - Per Vito Fiorino, uno dei primi pescatori ad arrivare sul luogo del naufragio di Lampedusa, i soccorsi sono stati inadeguati. "Ho visto il video fatto dalla Capitaneria, mentre effettuava un salvataggio. Mi chiedo perché facevano riprese invece di salvare la gente. Noi eravamo in otto sulla mia barca - ha spiegato l'uomo - e ci siamo sbracciati per cercare di salvare quante più persone potevamo. Non è così che si agisce mentre la gente bolle in mare".