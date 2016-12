Non si fermano gli sbarchi. Un barcone con a bordo 137 migranti, 22 dei quali sono donne, è approdato alle 5 direttamente nel porto di Lampedusa, senza essere stato avvistato. Anche questi profughi sono stati trasferiti nel Centro di prima accoglienza di contrada Imbracola. Attesa per il vertice a Palazzo Chigi con il premier Letta e gli altri ministri per l'emergenza immigrazione.

14:56 Letta: "Intollerabile Mediterraneo mare morte" "Abbiamo parlato della tragedia di Lampedusa e ho spiegato il senso della nostra missione militare umanitaria da domani operativa. Per noi è intollerabile che il Mediterraneo sia mare di morte". Così il premier Enrico Letta al primo ministro della Repubblica di Finlandia, Jyrki Katainen. 11:02 Immigrazione, vertice a Palazzo Chigi Parte oggi l'operazione militare-umanitaria "mare sicuro" nel Mediterraneo per impedire nuove tragedie dell'immigrazione clandestina. A palazzo Chigi è in programma un vertice per definire gli ultimi dettagli. 10:00 A Pozzallo sbarcati 152 immigrati E' giunto poi a Pozzallo (Ragusa) il mercantile italiano Asso 30 che ha aiutato sabato un'imbarcazione di migranti in difficoltà nel Canale di Sicilia, portando a bordo 152 persone. 09:45 Lampedusa, trasferite altre salme A Lampedusa con l'arrivo della nave "Libra" della Marina militare continua il trasferimento delle altre bare delle vittime del naufragio del 3 ottobre a Porto Empedocle (Agrigento). Ultimo aggiornamento: ore 14:56