19:04 - Per Enrico Letta, l'Europa deve "alzare il livello" di intervento e azione in modo da essere più efficace ed evitare che tragedie come quelle di Lampedusa si ripetano". Il premier ha poi ricordato come "oggi è un giorno di lutto, un lutto che coinvolge tutta l'Europa". "Le centinaia di persone che hanno perso la vita nel naufragio da oggi sono cittadini italiani", ha quindi concluso il presidente del Consiglio.