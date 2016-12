19:30 - Per il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, l'Italia dovrebbe fare di più per migliorare il suo sistema per gestire l'immigrazione e le richieste di asilo. Ma per tragedie come quella di Lampedusa, ha spiegato Muiznieks, la responsabilità cade anche sugli altri Stati della Ue, "che dovrebbero impegnarsi maggiormente per quanti arrivano sulle coste sud dell'Europa".