Lampedusa, indagine tratta uomini

15:55 - E' stata aperta un'indagine per tratta di esseri umani dopo il tragico naufragio di Lampedusa. La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha preso la decisione dopo un vertice con i pm di Agrigento, che continueranno a indagare per immigrazione clandestina i superstiti. A coordinare l'inchiesta il procuratore aggiunto Maurizio Scalia e il pm Geri Ferrara, che hanno acquisito i verbali degli immigrati sopravvissuti, sentiti appunto come indagati.