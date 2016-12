19:25 - Tra i 110 uomini recuperati dalla Marina Militare, a sud di Lampedusa, in un gommone in difficoltà, c'era un corpo senza vita. L'imbarcazione soccorsa dalla nave Cassiopea era sovraccarica e non aveva dotazioni di sicurezza. I migranti provengono da Ghana, Mali, Togo, Gambia e Pakistan e ora saranno trasportati a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, in attesa di essere trasferiti in un centro di accoglienza.