Lampedusa, il Cpt si svuota

17:38 - Otto giorni dopo il "video della vergogna", il Centro di prima accoglienza di Lampedusa si svuota: dei 169 profughi presenti nella struttura, la maggior parte è partita per Roma e Palermo per essere trasferiti in altri Centri, mentre ne restano ancora 17. L'annuncio è stato dato da Khalid Chaouki, deputato del Pd che da 48 ore si è barricato all'interno del Centro proprio per chiedere che tutti i migranti vengano trasferiti e la struttura chiusa.