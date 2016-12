20:56 - Sono continuate a ritmo serrato per tutto il giorno le ricerche dei dispersi del naufragio davanti all'isola dei Conigli, costato la vita a centinaia di immigrati. I sommozzatori della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, assieme ai palombari della Marina, si sono immersi nei pressi del relitto e hanno recuperato altri 84 cadaveri, tra cui un bambino. Il bilancio, ancora provvisorio, sale così a 194 morti.

Due giorni di scirocco e mare mosso avevano permesso finora solo una perlustrazione aerea della zona. Ma nella giornata di domenica le ricerche sono riprese a pieno ritmo. Secondo le testimonianze dei migranti sopravvissuti, sulla barca c'erano 518 persone.



Ministro Kyenge: "Mai più simili tragedie" - Il ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, è giunta a Lampedusa per incontrare i sopravvissuti al tragico naufragio di due giorni fa. Il ministro ha lasciato l'aeroporto e si è recata nel centro di accoglienza dell'isola. "Ogni vita umana che perdiamo è un contributo che perdiamo. Quello che è avvenuto non deve accadere più. Dobbiamo aprire una riflessione per impedire nuove tragedie", ha affermato.



"Assurdi gli avvisi di garanzia ai superstiti" - Il ministro ha poi detto di ritenere "assurdi gli avvisi di garanzia per reato di clandestinità nei confronti dei superstiti della tragedia di Lampedusa".



"Vergognose condizioni centro accoglienza" - "Stiamo lavorando per aiutare le persone più bisognose, i superstiti del naufragio, le famiglie con bambini. Le condizioni del centro di accoglienza sono vergognose", ha detto il ministro. "La settimana prossima - ha aggiunto - avvieremo un coordinamento interministeriale per rivedere la Bossi-Fini. La legge va cambiata, non ci deve essere un approccio repressivo ma accoglienza".



Papa: "Lasciamo piangere il nostro cuore" - Papa Francesco all'Angelus ha ricordato ancora una volta le vittime: "Preghiamo in silenzio per questi fratelli e sorelle, donne, uomini, bambini. Lasciamo piangere il nostro cuore". Mercoledì il presidente della Commissione Ue, Josè Manuel Barroso, si recherà sull'isola per rendersi conto di persona della situazione.