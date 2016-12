Lampedusa, fermato lo scafista: con la tratta guadagni per un mln di dollari

Il corpo di un immigrato è stato recuperato dai soccorritori alla deriva, a circa 300 metri dall'Isola dei Conigli. Si tratta della prima vittima del naufragio il cui corpo non è stato recuperato all'interno o nelle immediate vicinanze del relitto. Il bilancio provvisorio e ufficiale della strage sale ora a 236 vittime.

Prima che divampasse l'incendio a bordo, i naufraghi di Lampedusa sono rimasti fermi al largo per due ore, avvistati da due piccole imbarcazioni civili che non sono intervenute. Lo sostengono i sei testimoni della tragedia nelle loro deposizioni agli atti dell'inchiesta della Procura di Agrigento. Uno dei sopravvissuti spiega che "si sono avvicinate due imbarcazioni alle quali abbiamo rivolto dei cenni di saluto. Erano probabilmente due pescherecci". E un altro sostiene che "credevamo che da terra ci avessero avvistati e stessero venendo a prenderci, si sono avvicinate due imbarcazioni, ma non abbiamo chiesto aiuto perché pensavamo che stessero per arrivare i soccorsi".

Il presunto comandante fermato avrebbe avuto un ruolo nell'incendio del peschereccio. Lo affermano alcuni superstiti. Elementi non certi, tanto che la magistratura non gli contesta il reato di incendio.

Lo scafista fermato è indagato per naufragio e omicidio volontario plurimo, ma anche per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il fermo è stato eseguito dalla squadra mobile della questura di Agrigento su disposizione della Procura. Sono sei i testimoni, tutti eritrei, che identificano l'uomo come uno 'scafista' e la maggior parte di loro lo indicano anche come il 'capitano' dell'equipaggio che era composto da due persone, compreso un giovane che potrebbe essere un minorenne suo connazionale, che non è tra i superstiti.