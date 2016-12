Un gruppo di manifestanti, almeno una decina, ha contestato il presidente della Commissione Ue Barroso e il premier Letta al loro arrivo all'aeroporto di Lampedusa. I manifestanti hanno urlato: "Vergogna! Vergogna!" nei confronti dei rappresentanti istituzionali prima che entrassero nell'hangar dove sono le bare: "Andate al centro di accoglienza. Andate a vedere come vive questa gente. Assassini!", hanno aggiunto. Fischi anche per Alfano.

19:53 Via il reato di immigrazione clandestina, ok Senato a emendamento M5S

La commissione Giustizia di Palazzo Madama ha approvato un emendamento dei senatori del Movimento Cinque stelle Andrea Buccarella e Maurizio Cioffi che elimina il reato di immigrazione clandestina, con l'ok del governo. Lo fa sapere il sottosegretario Cosimo Ferri. L'emendamento riguarda la delega sulla messa alla prova.

17:22 Recuperati altri corpi: i morti sono 302

Continua a salire il bilancio delle vittime del naufragio. Con il recupero di altre due donne e due uomini da parte dei sommozzatori che stanno lavorando nel peschereccio naufragato davanti a Cala Croce, i morti finora accertati sono 302: 210 sono uomini, 83 donne e 9 bambini.

16:13 Napolitano vede Barroso, Letta e Alfano

Breve colloquio all'aeroporto di Ciampino tra il presidente Napolitano, il premier Letta, il presidente della commissione europea Barroso, la commissaria europea Malmstrom e il ministro dell'Interno e vicepremier Alfano per uno "scambio di vedute sugli esiti della missione a Lampedusa". Lo rende noto il Quirinale.

15:50 Hollande: "Piano di azione in tre punti"

Il presidente francese, Francois Hollande, invita l'Europa a "trarre una lezione da Lampedusa" e propone un piano d'azione articolato su tre punti: prevenzione, solidarietà e protezione dei rifugiati". Lo ha detto intervistato da "Le Soir-Nouvel Observateur-De Standaard".

12:50 Barroso: "Da Ue 30mln euro in più all'Italia"

L'Europa mette a disposizione fondi addizionali fino a 30 milioni di euro per l'Italia per fronteggiare la situazione dei i rifugiati. Lo ha annunciato il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, a Lampedusa.

12:41 Barroso: "L'Europa non può girarsi dall'altra parte"

"L'Europa sta con la gente di Lampedusa. Il problema di uno dei nostri Paesi, come l'Italia, deve essere percepito come un problema di tutta l'Europa. Insieme possiamo agire in modo più adeguato. L'Europa non può girarsi dall'altra parte". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, a Lampedusa.

12:40 Letta: "L'Italia si scusa per inadempienze"

Quella di Lampedusa "è una tragedia immane mai accaduta nel Mediterraneo". Lo ha detto il premier Enrico Letta, che ha rivolto parole di "scuse per le inadempienze del nostro Paese, rispetto a una tragedia come questa". "L'Italia - ha ribadito - farà la sua parte, ma questo è un dramma europeo".

12:36 Letta: "Funerale di Stato per le vittime"

E' stato deciso che per le vittime del naufragio di Lampedusa ci sarà il funerale di Stato. Lo ha detto il premier Enrico Letta, in conferenza stampa a Lampedusa. "Grazie - ha aggiunto - al presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso ed al commissario Cecilia Malmstrom per essere qui con noi oggi, per aver accettato l'invito del governo a vedere in prima persona il dramma che si sta vivendo qui".

12:21 Napolitano: "Condizioni del Mediterraneo sono gravi"

Nel sud del Mediterraneo si vive "in gravi condizioni", ed è minacciato "non solo il diritto al lavoro o il godimento dei diritti civile, ma addirittura il diritto alla vita". Ad affermarlo è il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale si dice però certo che oggi in Europa ci sia "consapevolezza" di queste nuove sfide "che vengono dal sud del Mediterraneo".

12:18 Malmstrom: "Un dolore non degno dell'Ue"

Il commissario europeo Cecilia Malmstrom, in visita a Lampedusa, esprime via Twitter il suo sgomento. "Un immenso dolore davanti alle 280 bare a Lampedusa. Non è degno dell'Europa" il suo tweet.

11:59 Napolitano: "Lampedusa è tragedia europea"

Nel sud del Mediterraneo non sono minacciati solo "il godimento dei diritti umani ma addirittura il diritto alla vita, da guerre conflitti interni e regimi oppressivi", ed è ormai chiaro che c'è "una ondata di profughi" per cui quella di Lampedusa è "giustamente definita tragedia europea". Lo dice Giorgio Napolitano da Cracovia.

11:54 Immigrazione, 190 mln in bozza "Dl manovrina"

Il decreto legge "manovrina", in arrivo al consiglio dei Ministri, si occupa anche dell'emergenza immigrazione. Per fronteggiare "l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale" è stato infatti istituito un apposito fondo con la dotazione finanziaria di 190 milioni per il 2013. Il fondo per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati è incrementato di 20 mln.

11:49 Letta: visto grande dolore

"Ho visto sofferenza e dolore". Così il presidente del Consiglio Enrico Letta all'uscita del Centro di accoglienza di Lampedusa

11:29 Nuova preghiera del Papa per Lampedusa

"Con speciale affetto, saluto i vescovi della Chiesa di tradizione alessandrina di Etiopia ed Eritrea, ai quali sono particolarmente vicino nella preghiera e nel dolore per tanti figli della loro terra che hanno perso la vita nella tragedia di Lampedusa". Lo ha detto papa Francesco al termine dell'udienza generale.

11:26 Lampedusa: Letta e Barroso al centro d'accoglienza

Il presidente del Consiglio Enrico Letta e il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso sono in questo momento al Centro di accoglienza di Lampedusa

Ultimo aggiornamento: ore 19:53