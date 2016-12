20:06 - Di fronte alla strage di Lampedusa per Giorgio Napolitano "bisogna reagire e agire. Non ci sono termini abbastanza forti per indicare i sentimenti per questa tragedia". Quanto ai possibili provvedimenti da prendere affinché non si ripetano incidenti analoghi, il capo dello Stato ha spiegato che va verificato "quali norme di legge ostacolano una politica d'accoglienza, degna del nostro Paese e rispondente a principi di umanità e solidarietà".